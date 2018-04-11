 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На избирательном участке в следственном изоляторе №3 проголосовали 700 человек

    © Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Продолжается процесс голосования в связи с президентскими выборами на избирательном участке №40 Хазарского избирательного округа №14, созданном в следственном изоляторе №3, находящемся в подчинении Пенитенциарной службы министерства юстиции.

    Как сообщил Report начальник участка Шаддин Мустафаев, из 1000 обладающих правом голоса лиц пока проголосовали 700 человек: "Выборы проходят прозрачно. Нет никаких недовольств. Процесс проходит в соответствии с Избирательным кодексом".

    Заключенные также сообщили, что созданы условия для голосования на высоком уровне и выборы проходят прозрачно.

    Отметим, что в учреждениях отбывания наказания и следственных изоляторах Пенитенциарной службы министерства юстиции действуют 26 избирательных участков по 14 избирательным округам.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi