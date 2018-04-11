На избирательном участке в следственном изоляторе №3 проголосовали 700 человек

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Продолжается процесс голосования в связи с президентскими выборами на избирательном участке №40 Хазарского избирательного округа №14, созданном в следственном изоляторе №3, находящемся в подчинении Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщил Report начальник участка Шаддин Мустафаев, из 1000 обладающих правом голоса лиц пока проголосовали 700 человек: "Выборы проходят прозрачно. Нет никаких недовольств. Процесс проходит в соответствии с Избирательным кодексом".

Заключенные также сообщили, что созданы условия для голосования на высоком уровне и выборы проходят прозрачно.

Отметим, что в учреждениях отбывания наказания и следственных изоляторах Пенитенциарной службы министерства юстиции действуют 26 избирательных участков по 14 избирательным округам.