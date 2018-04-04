На İTV завершилось бесплатное эфирное время для кандидатов в президенты

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Закончилось бесплатное время, отведенное для кандидатов в президенты в эфире компании Общественное телерадиовещание.

Как сообщает Report, компания выделила кандидатам в общей сложности 18 часов (9 часов на телевидении, 9 часов на радио) бесплатного эфирного времени.

Дебаты, стартовавшие 19 марта, проходили еженедельно в понедельник, вторник и среду с 22:00 до 23:00. В последнюю неделю время дебатов было изменено. Время "круглого стола" было перенесено на день вперед, т.е. на прошлое воскресенье. Поэтому сегодня, 4 апреля, дебатов кандидатов в президенты не будет.

Далее кандидаты в президенты могут воспользоваться платным эфирным временем. На İTV секунда выступления кандидатов в президенты или их полномочных представителей оценивается минимум в 20 манатов. Максимальная цена за секунду выступления- 50 манатов.

На общественном радио минимальная стоимость секунды выступления – 7 манатов, максимальная – 25 манатов.

В Азербайджане предвыборная пропаганда завершится 10 апреля.

Напомним, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля. ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов на пост президента. Это - выдвинутый от правящей Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу (Мамедов).