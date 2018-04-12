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    МПА СНГ: Международные наблюдатели проявили большой интерес к выборам в Азербайджане

    © Report/Firi Salim

    Баку. 12 апреля.REPORT.AZ/ "На Кавказе важно обладать авторитетом личности. Безусловно, действующий президент Азербайджана обладает им как внутри страны, так и на международной арене".

    Как сообщает Report, об этом  на пресс-конференции заявил координатор группы наблюдателей МПА СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрании России Ильяс Умаханов.

    По его словам, международные наблюдатели проявили большой интерес к  этим выборам. 

    Умаханов особо отметил высокую явку избирателей, в том числе среди молодежи. 

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