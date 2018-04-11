Мониторинговый центр "Rəy": Победу с 84.49% голосов одержал кандидат от ПЕА

Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Согласно результатам проведенного Мониторинговым центром "Rəy" ex­it-poll, победу на выборах одержал нынешний глава государства, кандидат в президенты от ПЕА Ильхам Алиев с 84.49% голосов.

Как сообщает Report, по словам руководителя центра Ризвана Аббасова, на голосовании приняли участие 72.3% избирателей.

По количеству набранных голосов последующие места занимают:

Гудрет Гасангулиев 3.72%

Захид Орудж 3.21%­­

Сардар Джалалоглу 3.04%

Араз Ализаде 1.65%­­

Хафиз Гаджиев 1.57%­­

Фарадж Гулиев 1.46%

Рази Нуруллаев 0.86­%

Опрос был проведен в 350-ти избирательных участках и 48 округах по республике.