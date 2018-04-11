Миссия ПАСЕ начала наблюдение за ходом голосования на президентских выборах в Азербайджане

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Миссия наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала наблюдение за ходом голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, миссию наблюдателей ПАСЕ возглавляет румынский депутат Виорель Рикард Бадеа.

Наблюдатели ознакамливаются с избирательными участками до их открытия. Исландский депутат Эварсдоттир Торхилдур Сунна (Aevarsdottir Thorhildur Sunna) посетила избирательный участок № 20 Насими-Сабаильского избирательного округа №23, где ознакомилась с условиями созданными там для избирательного процесса.

Отметим, что в состав миссии входят 37 наблюдателей, которые сегодня посетят ряд избирательных участков как в Баку, так и в регионах страны.