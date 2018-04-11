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    Миссия МПА СНГ начала наблюдение за ходом выборов в Азербайджане

    В состав миссии входят 11 наблюдателей из числа депутатов и представителей высших законодательных органов власти шести стран-членов СНГ© Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Миссия Межпарламентской Ассамблеи СНГ приступила к наблюдению за ходом президентских выборов в Азербайджане.

    Как сообщает Report, координатор группы наблюдателей, заместитель председателя Совета федерации федерального собрания России Ильяс Умаханов сначала посетил избирательный участок №2  избирательного округа № 29 Сабаильского района, расположенного в Государственной академии управления при президенте Азербайджана.

    После того как участок был открыт, И.Умаханов ознакомился с его работой, задал главе участка несколько вопросов и сделал заметки. 

    Далее он намерен посетить ряд других избирательных участков города Баку.

    Глава миссии наблюдателей МПА СНГ продолжает наблюдение за выборами.

    Отметим, что в состав миссии входят 11 наблюдателей из числа депутатов и представителей высших законодательных органов власти шести стран-членов СНГ - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

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