МИД: Некоторые круги для нанесения ущерба президентским выборам целенаправленно и преднамеренно распространяют ложные информации

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Посредством расположенных за пределами Азербайджана некоторых специализированных на распространении ложных информаций, клеветы и слухов интернет-ресурсов и профилей в социальных сетях преднамеренно распространяется ложная информация, чтобы нанести урон президентским выборам, проходящим в нашей стране независимо, демократично и справедливо".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

"В номерах избирательных участков, показанных на фотографиях и видеокадрах на такого рода интернет-ресурсах, и реальных избирательных участков существует разница, включение в фотографии элементов фотошопа, или же выступление от имени лиц с неустановленной личностью, попытки придать избирательной активности и очередям избирателей иной окрас открыто свидетельствуют о фальшивости этих данных.

Посредством подложных данных они преследуют цель обмануть, направить по ложному следу международных и местных наблюдателей, свободно, демократично и прозрачно наблюдающих за выборами, и в результате подействовать на подготавливаемые ими итоговые отчеты.

Созданы все условия, чтобы международные и местные наблюдатели свободно, демократично и прозрачно наблюдали за выборами, они имеют все возможности ознакомиться с ситуацией на местах", - подчеркнул представитель МИД.