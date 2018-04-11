 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мазахир Панахов проголосовал на выборах президента Азербайджана

    Председатель ЦИК пришел в избирательный участок вместе с супругой© Report/Elchin Murad

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов проголосовал на проходящих в стране президентских выборах.

    Как сообщает сотрудник Report, он пришел на избирательный участок вместе с супругой.

    Председатель ЦИК и его супруга проголосовали на избирательном участке №31 2-го Бинагадирского избирательного округа №10.

    На данном участке в списке избирателей числятся имена 1 269 лиц. С начала голосования здесь проголосовали свыше 600 избирателей. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi