Мазахир Панахов: Поступило 6 обращений для наблюдения за выборами

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "В Центральную избирательную комиссию поступило 6 обращений для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, на все обращения ответили положительно:

"Мы стараемся создать условия для всех желающих наблюдать. Поскольку большое количество наблюдателей очень значимо для проведения более прозрачных выборов".