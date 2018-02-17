 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мазахир Панахов: Поступило 6 обращений для наблюдения за выборами

    На все обращения ответили положительно© Report

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "В Центральную избирательную комиссию поступило 6 обращений для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

    По его словам, на все обращения ответили положительно:

    "Мы стараемся создать условия для всех желающих наблюдать. Поскольку большое количество наблюдателей очень значимо для проведения более прозрачных выборов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi