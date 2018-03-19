Мазахир Панахов: Невоспитанных людей следует изолировать от соцсетей

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ “Невоспитанные люди есть во всех странах мира”.

Как сообщает Report, об это заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем семинаре-совещании, посвященном роли и задачам СМИ в президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Он высказался против размещения в соцсетях материалов оскорбительного характера:

“Некоторые центры ведут работу в связи с этим. Нас беспокоит это. Никто не может запретить соцсети, поэтому азербайджанское общество надо просвещать. Людей, ведущих себя невоспитанно, нужно изолировать от социальных сетей. У этих видео много просмотров, но это не означает, что их поддерживают. Мы должны стараться, чтобы население было начеку, делало выводы. Плохо то, что при комментировании этих вопросов, они становятся еще популярнее. Если встанет вопрос о безопасности страны, следует незамедлительно принимать меры".