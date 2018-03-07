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    Мазахир Панахов: Кандидаты в президенты не должны вести агитацию до начала предвыборной агитации

    © Report

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Кандидаты в президенты не должны вести агитацию до начала предвыборной агитации".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

    Он отметил, что это является нарушением закона: 

    "Возможно, это делают не они сами, а другие лица, которые хотят их дискредитировать. Все стороны должны быть внимательны. Люди в Азербайджане способны правильно оценивать вопросы. Какой-либо кандидат, прибегнув к подобным действиям, теряет своих избирателей".

    Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля. Предвыборная агитация начинается 19 марта.

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