Мазахир Панахов: Демократия общечеловеческая ценность

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ “На выборах просвещение окружных избирательных комиссий должно вестись постоянно”.

Как сообщает Report, об этом на совещании для председателей окружных избирательных комиссий заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

“Мы стараемся, чтобы выборы высоко ценились и за пределами страны. Бывают довольно предвзятые стороны. Нельзя бороться с этим. Демократия – не внутренний вопрос какой-то страны, это общечеловеческая ценность”, - добавил М.Панахов.

Отметим, что в Азербайджане 11 апреля состоятся президентские выборы.