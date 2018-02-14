Мазахир Панахов: ЦИК пригласил представителей международных организаций наблюдать за процессом выборов

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Никто, ни один из членов партии, представителей организации, сотрудников государственной структуры не должен допускать неприятных моментов в связи с выборами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"До окончания голосования - до 11 апреля - процесс будет находиться в поле нашего внимания", - сказал он.

М.Панахов отметил, что ЦИК пригласил представителей международных организаций наблюдать за процессом выборов: "Мы всегда сотрудничали с ними на основе взаимного уважения. Президентские выборы считаются основным мероприятием, решается судьба страны. Поэтому все должно быть в рамках закона".