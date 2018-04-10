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    Мазахир Панахов: ЦИК полностью готов к завтрашним президентским выборам

    Всем, кто обратился для наблюдения за выборами, дан положительный ответ© Report

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Центризбирком полностью готов к завтрашним президентским выборам".

    Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов.

    Он отметил, что ни в окружных избирательных комиссиях, ни в ЦИК никому из обратившихся для наблюдения за президентскими выборами не было отказано: "Всем, кто обратился для наблюдения за выборами, дан положительный ответ".

    М.Панахов напомнил об установке в 1000 избирательных участках веб-камер. 

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