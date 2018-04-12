Мазахир Панахов: Авторитетные международные структуры считают эти выборы образцовыми

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Голосование прошло дисциплинированно. За процессом наблюдали и международные, и местные наблюдатели. Мнение всех наблюдателей положительное".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он сообщил, что достаточное количество авторитетных международных структур считают эти выборы образцовыми.

Председатель ЦИК сказал, что наблюдатели отметили, что не сталкивались с каким-либо негативным фактом.