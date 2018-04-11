Мадат Гулиев: Азербайджан - одна из самых безопасных стран в мире

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мире. В Азербайджане нет никакой опасности".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, только за пределами страны есть те, кто ведет политику против Азербайджана:

"Это предотвращается руководством страны. В настоящее время нет никакой опасности. Все спокойно могут принять участие в голосовании. Выборы проходят активно. Люди приходят, выражают свою политическую волю. Мы счастливые люди. Азербайджан признают в мире. Президент Ильхам Алиев 9 апреля высказал свое мнение и дальнейшую программу. Вы знаете, все данные обещания выполняются".

Отметим, что в настоящее время в стране проводятся президентские выборы.