Мадат Гулиев: Азербайджан - одна из самых безопасных стран в мире

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мире. В Азербайджане нет никакой опасности".
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.
По его словам, только за пределами страны есть те, кто ведет политику против Азербайджана:
"Это предотвращается руководством страны. В настоящее время нет никакой опасности. Все спокойно могут принять участие в голосовании. Выборы проходят активно. Люди приходят, выражают свою политическую волю. Мы счастливые люди. Азербайджан признают в мире. Президент Ильхам Алиев 9 апреля высказал свое мнение и дальнейшую программу. Вы знаете, все данные обещания выполняются".
Отметим, что в настоящее время в стране проводятся президентские выборы.
News DepartmentАвтор новости
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