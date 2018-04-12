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    Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. 

    "Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений", - говорится в поздравлении. 

    Александр Лукашенко также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.

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