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    Личный состав Азербайджанской армии участвует в голосовании на выборах президента - ВИДЕО

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    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С целью обеспечения участия личного состава Азербайджанской армии в голосовании на выборах президента Азербайджанской Республики на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях министерства обороны, утром 11-го апреля начался процесс голосования.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Приняты все необходимые меры и полностью выполнены требования законодательства и Избирательного кодекса для обеспечения прозрачности и проведения выборов на высоком уровне на участках, действующих на территории воинских частей.

    Для обеспечения участия в голосовании тех избирателей, которые находятся на боевых дежурствах в подразделениях, расположенных на передней линии и в сложных горных условиях, используются переносные избирательные ящики.

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