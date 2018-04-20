Король Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики.

Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу – более высокого развития и процветания.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, заявляю, что мы высоко ценим тесные узы, связывающие наши братские страны и народы, стремимся укреплять и развивать их во всех сферах".