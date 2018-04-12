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    Король Иордании поздравил Ильхама Алиева с переизбранием

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдулла II поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт иорданского правительства.

    В своем поздравлении монарх выразил заинтересованность в укреплении двусторонних отношений Иордании с Азербайджаном, установлению которых исполняется 25 лет, для достижения общих интересов народов обоих стран.

    Абдулла II пожелал крепкого здоровья И.Алиеву, а народу Азербайджана - дальнейшего прогресса и процветания.

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