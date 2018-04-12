Король Иордании поздравил Ильхама Алиева с переизбранием

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдулла II поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт иорданского правительства.

В своем поздравлении монарх выразил заинтересованность в укреплении двусторонних отношений Иордании с Азербайджаном, установлению которых исполняется 25 лет, для достижения общих интересов народов обоих стран.

Абдулла II пожелал крепкого здоровья И.Алиеву, а народу Азербайджана - дальнейшего прогресса и процветания.