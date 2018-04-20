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    Король Бахрейна поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль-Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично, от имени народа и правительства Бахрейна сердечно поздравляю Ваше превосходительство с переизбранием на пост президента дружественной Азербайджанской Республики. Этот выбор демонстрирует высокое доверие, оказанное Вам народом, оценивающим Ваши лидерские способности, ведущие страну к более блестящему будущему.

    Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, в деле реализации целей развития и прогресса народа.

    Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - развития и процветания.

    Прошу принять заверения в высоком почтении".

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