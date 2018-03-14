Координатор наблюдательной миссии ПА ОБСЕ встретилась с кандидатами в президенты Азербайджана

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Координатор краткосрочной наблюдательной миссии ПА ОБСЕ Нилза Сена (Португалия) встретилась с кандидатами в президенты Азербайджана

Как сообщает Report, во встрече приняли участие полномочный представитель зарегистрированного кандидата в президенты Ильхама Алиева Сиявуш Новрузов, полномочный представитель зарегистрированного кандидата в президенты Гудрата Гасангулиева Эльчин Мирзабейли, зарегистрированный кандидат в президенты Араз Ализаде, зарегистрированный кандидат в президенты Фарадж Гулиев, зарегистрированный кандидат в президенты Рази Нуруллаев, зарегистрированный кандидат в президенты Захид Орудж, зарегистрированный кандидат в президенты Хафиз Гаджиев и кандидаты в президенты Али Алиев, Сардар Джалалоглу и Турал Аббаслы.

Кандидат в президенты Турал Аббаслы сообщил Report, что в ходе встречи обсудили избирательную ситуацию в Азербайджане, обменялись мнениями на данную тему:

"Координатор спросила наше мнение об избирательной среде в Азербайджане, обсуждение вели в данном направлении. Координатор сказала, что наблюдение за выборами будет объективным".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия пока не рассмотрела вопрос о регистрации кандидатов в президенты Али Алиева, Сардара Джалалоглу и Турала Аббаслы.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.