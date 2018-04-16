Конституционный суд Азербайджана рассмотрит итоговый протокол президентских выборов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В здании Конституционного суда пройдет заседание Пленума по особому конституционному производству, связанному с проверкой представленных Центризбиркомом в Конституционный суд документов в связи с состоявшимися 11 апреля президентскими выборами и утверждением итогов выборов.

Как сообщает Report, заседание состоится 17 апреля в 15:00.

На заседании под председательством судьи Конституционного суда Фархада Абдуллаева, рассмотрят представленный ЦИК протокол, дадут связанную с выборами общую информацию.

После завершения судебного смотра Конституционный суд примет решение.

Напомним, что согласно результатам прошедших 11 апреля выборов, кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев набрал 86,03% голосов, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев - 3,02%, самовыдвиженец Захид Орудж - 3,12%, кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03%, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38%, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,52%, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17%, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74% голосов.