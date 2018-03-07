Количество кандидатов в президенты достигло четырех человек

© Report

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели вопрос регистрации кандидатуры баллотирующегося по собственной инициативе Захида Магеррам оглу Оруджа.

Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила о предоставлении полномочными представителями Захида Оруджа в ЦИК всех необходимых для регистрации документов.

Руководитель действующей в ЦИК Рабочей группы Этибар Гулиев сказал, что для защиты кандидатуры З.Оруджа в ЦИК было представлено 44 624 подписей. По его словам, все подписи были проверены. Количество недействительных подписей составляет 4 303.

Было отмечено, что есть основания для его регистрации. Вопрос регистрации кандидатуры З.Оруджа вынесли на голосование и его кандидатура была зарегистрирована.

Кроме того, рассмотрели вопрос регистрации кандидатуры Араза Ализаде, баллотирующегося от Социал-демократической партии Азербайджана и Гудрета Гасангулиева от Партии народного фронта целостного Азербайджана.

По словам секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, в ЦИК были представлены подписи для защиты кандидатур Араза Ализаде и Гудрета Гасангулиева. Подписи были проверены. Для регистрации их кандидатуры есть основания.

Вопрос регистрации кандидатур обоих лиц был вынесен на голосование и принят.

Напомним, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.