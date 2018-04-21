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    Капитаны-регенты Сан-Марино поздравили президента Ильхама Алиева

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Капитаны-регенты Республики Сан-Марино Стефано Пальмиери, Маттео Киякки направили поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Господин президент.

    Искренне поздравляем Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики в период укрепления отношений между нашими государствами.

    Желаем Вам успехов в выполнении высших государственных обязанностей, народу Азербайджана желаем мира, благополучия и благоденствия, с уважением и почтением передаем приветствия и поздравления".

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