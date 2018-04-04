Кандидат в президенты обвинил депутата

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Депутат, избранный от второго Cабирабадского избирательного округа №64, Рустам Халилов ответил на обвинения кандидата в президенты Сардара Джалалоглу, прозвучавшие в эфире Общественного телевидения.

Как сообщил депутат в заявлении Report, он не причастен к аресту работавшего в Сабирабаде учителем Шахлара Джабраилова и его племянника Кязыма Джабраилова.

Депутат отметил, что заявления Сардара Джалалоглу не соответствуют действительности: "У меня нет никакой информации о том, что он говорил. Я не причастен к их аресту”.

Отметим, что во время выступления в рамках бесплатного эфирного времени Общественного телевидения С.Джалалоглу обвинил Рустама Халилова в том, что он причастен к аресту работавшего в Сабирабаде учителем Шахлара Джабраилова и его племянника Кязыма Джабраилова за то, что Ш.Джабраилов не повел учеников к памятнику его отца.

Напомним, что памятник отцу депутата Гюльбабе Халилову установлен перед зданием муниципалитета села Низами.