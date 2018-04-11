Кандидат в президенты: Нам нужна победа того, кто обеспечит национальное единство страны

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ “Сегодняшний день - исторический для Азербайджана. У нашего народа есть определенные ожидания по поводу этого дня”.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам кандидат в президенты Захид Орудж.

Он отметил, что основными критериями должны быть вера граждан, инициативность общественности и чиновничья ответственность:

"Итог выборов должен быть таким, поскольку у людей есть определенные ожидания. Азербайджан прошел огромный путь в предшествующие годы. У всех нас есть возможность верно оценить этот период".

"Результат должен быть таким, чтобы никто не почувствовал себя оставшимся в стороне. Если подходить с этой точки зрения, нам нужна победа человека, который сможет обеспечить национальное единство, стабильное развитие страны, чтобы был положен конец конфронтации политических сил, взаимным обвинениям. Чтобы было сведено на минимум воздействие на Азербайджан сложных процессов, протекающих в мире. Уверен, так и будет, на то есть основания".

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.