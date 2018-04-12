Итальянский наблюдатель: Мы удовлетворены проведением свободных и прозрачных выборов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Мы, итальянские наблюдатели, хотели бы высказать свое удовлетворение проведением 11 апреля 2018 года мирных, свободных и прозрачных выборов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной состоявшимся 11 апреля президентским выборам в Азербайджане, заявил итальянский наблюдатель Франко Орси.

"В день выборов явка избирателей была высока. После завершения процесса голосования нам и другим наблюдателям позволили принять участие в подсчете голосов. Подсчет голосов велся организованно и верно. На избирательных участках присутствовало значительное число местных наблюдателей. Не было никаких ограничений в наблюдении местными и международными наблюдателями за ходом голосования", - отметил Франко Орси.