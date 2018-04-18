Ильхам Алиев принял присягу - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев и судьи Конституционного суда были приглашены на сцену.

Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев в своем выступлении сказал, что Конституционный суд Азербайджанской Республики, утвердив постановлением от 17 апреля 2018 года результаты Центральной избирательной комиссии по выборам президента Азербайджанской Республики, объявляет Ильхама Гейдар оглы Алиева президентом Азербайджанской Республики:

"В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев, избранный президентом Азербайджанской Республики, приглашается для принесения присяги при участии судей Конституционного Суда".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принес присягу:

"Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу!".

Затем президент, положив руку на священный Коран, принес присягу:

"Положа руку на священный Коран, клянусь оставаться верным национально-духовным ценностям и традициям, которые были созданы азербайджанским народом на протяжении столетий, постоянно дорожить ими".

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев, опустившись на колено, поцеловал государственный флаг Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на церемонии инаугурации.

На этом церемония инаугурации завершилась.

*** 09:44

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Началась церемония инаугурации победившего на президентских выборах 11 апреля Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие проходит в Милли Меджлисе.

На церемонии принимают участие официальные лица Азербайджана, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи президента. После окончания инаугурации Кабинет министров уйдет в отставку и будет объявлен новый состав Кабинета.

Отметим, что согласно 103-й статье Конституции (присяга лица, избранного президентом Азербайджанской Республики), избранное президентом Азербайджана лицо в течение 3 дней с объявления результатов выборов в присутствии судей Конституционного суда приносит следующую присягу:

"Исполняя полномочия президента Азербайджанской Республики, я клянусь следовать Конституции Азербайджанской Республики, сохранять независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу".

С момента инаугурации президент АР считается приступившим к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что согласно результатам прошедших 11 апреля выборов, кандидат от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев набрал 86,02% голосов, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрет Гасангулиев - 3,02%, самовыдвиженец Захид Орудж - 3,12%, кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,03%, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,38%, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев - 1,52%, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,17%, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев - 0,74% голосов.