İTV назвал цены на проведение платной предвыборной агитации

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Общественная телерадиокомпания (İTV) обнародовала цены для проведения платной предвыборной агитации в преддверии президентских выборов в Азербайджане 11 апреля.
Как сообщает Report, выступления зарегистрированных кандидатов или же их полномочных представителей на Общественном телевидении стоят минимум 20 манатов за секунду.
Максимальная стоимость за 1 секунду выступления установлена в размере 50 манатов.
На Общественной радиостанции минимальная стоимость выступления (за 1 секунду) стоит 7 манатов, а максимальная - 25 манатов.
Кандидаты, подключившиеся к платной агитации, могут выступать в различные часы дня как на Общественном телеканале, так и на Общественной радиостанции.
Напомним, что Общественная телерадиокомпания Азербайджана выделит кандидатам в президенты также бесплатное эфирное время.
Отметим, что предвыборная агитация начинается с 19 марта.
İlkin PirəliАвтор новости
Поделиться в Facebook