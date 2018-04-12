Хасан Роухани поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

"Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджана. Этот выбор отражает поддержку народом Азербайджана планов правительства и его заинтересованность в продолжении развития страны под Вашим руководством", - отметил Х.Роухани.

Он также выразил уверенность в том, что "процесс расширения дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ираном будет продолжен усилиями лидеров двух стран".