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    Хасан Роухани поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    "Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджана. Этот выбор отражает поддержку народом Азербайджана планов правительства и его заинтересованность в продолжении развития страны под Вашим руководством", - отметил Х.Роухани.

    Он также выразил уверенность в том, что "процесс расширения дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ираном будет продолжен усилиями лидеров двух стран".

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