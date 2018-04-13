 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гурбангулы Бердымухамедов: Победа Ильхама Алиева свидетельствует о высокой поддержке народом Азербайджана проводимого им курса

    Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов  поздравил  Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

    Как сообщает Report, в своём послании Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке азербайджанского народа проводимого им курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономического развития страны.

    "Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов", - подчеркнул президент Туркменистана.

    Президент Туркменистана также  пожелал Ильхаму Алиеву "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Азербайджанской Республики".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi