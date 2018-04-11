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    Глава МПА СНГ: На выборах в Азербайджане обеспечена полная открытость и прозрачность

    Умаханов: Азербайджан- одна из самых динамично развивающихся стран на пространстве СНГ© Report/ Firi Salim

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Выборы в Азербайджане - пример для многих".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил координатор группы наблюдателей МПА СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрании России Ильяс Умаханов.

    Он отметил, что процесс выборов четко организован. Обеспечены все условия как для избирателей, так и для международных наблюдателей.

    "Выборы в Азербайджане являют собой хороший пример открытых, честных и демократических выборов. Обеспечена полная открытость и прозрачность. Члены наблюдательных миссий могут беспрепятственно общаться с членами комиссий, а также избирателями после того, как они сделали свой выбор. И не в каждой стране мы можем наблюдать ситуацию, при которой до 30% участников комиссии при участках составляют потенциальные представители оппозиции", - отметил он.

    По словам И. Умаханова, Азербайджан - одна из самых динамично развивающихся стран на пространстве СНГ, и отношения между Азербайджаном и Россией будут и дальше динамично развиваться.

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