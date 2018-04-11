Глава миссии ПА ОБСЕ наблюдает за президентскими выборами в Азербайджане

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Глава наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргрет Кинер Неллен (Швейцария) наблюдает за президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, Маргрет Кинер Неллен следит за ходом избирательного процесса на избирательном участке № 26 Насиминского 2-го избирательного округа № 22.

Далее она продолжит наблюдение на ряде избирательных участков Баку.

Сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

В состав наблюдательной миссии ПА ОБСЕ входят 40 членов парламента из более чем 20 стран.