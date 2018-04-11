Глава миссии наблюдателей СНГ: Выборы в Азербайджане хорошо организованы

© Report/ Firi Salim

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Радует организованная, спокойная атмосфера на выборах в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, в ходе наблюдения "никаких недоразумений или нарушений не зафиксировано".

Глава миссии СНГ отметил, что выборы проходят в спокойной обстановке, они хорошо организованы.

"Для Азербайджана, так же как и для других стран СНГ, заметно совершенствование избирательного законодательства. Выборный процесс стал более упорядочен, более открыт, прозрачен, демократичен. В Азербайджане избирательное законодательство и сами выборы соответствуют общепринятым нормам демократических свободных выборов", - заявил С. Лебедев.