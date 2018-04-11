Глава миссии наблюдателей МПА СНГ: Азербайджан представляет собой пример демократических выборов

Баку. 11 апреля.REPORT.AZ/ "Азербайджан достиг больших успехов в администрировании и организации выборов, обеспечении прозрачности, открытости волеизъявления граждан страны".

Как сообщает Report, об этом заявил координатор группы наблюдателей МПА СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрании России Ильяс Умаханов.

"В Азербайджане последовательно совершенствуется законодательство. Это касается основного закона- Конституции Азербайджана. Наряду с этим был принят целый ряд законодательных актов, которые совершенствуют избирательное право в республике", - отметил он.

По его словам, учитывая, что оппозиционные партии также представлены в участковых избирательных комиссиях, Азербайджан представляет собой пример и стандарт демократических выборов.

Первичное наблюдение за ходом сегодняшних выборов показывает, что голосование пройдет на очень высоком организационном уровне, заявил Умаханов.

По его словам, наблюдательная миссия МПА СНГ охватит большое количество избирательных участков, что даст им возможность составить объективное мнение о ходе выборов.

"У нас достаточно большая и авторитетная группа международных наблюдателей от МПА СНГ, которые представляют страны СНГ. Это прежде всего парламентарии-эксперты, которые неоднократно принимали участие в наблюдении за выборами в разных странах", - отметил Умаханов.

По его словам, МПА СНГ обладает достаточным опытом по наблюдению за процессом выборов, и он лично принимает участие в наблюдении за выборами в Азербайджане с 1998 года.