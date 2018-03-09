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    Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: Наша роль заключается в наблюдении и оценке, мы не вмешиваемся в процесс выборов

    Кориен Йонкер: Мы не заинтересованы в каком-то определенном результате выборов© Report/ Firi Salim

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Наша роль заключается в наблюдении и оценке, мы не вмешиваемся в процесс и не заинтересованы в каком-то определенном результате выборов".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане Кориен Йонкер (Corien Jonker) (Нидерланды).

    Она напомнила, что все страны-члены ОБСЕ,  включая Азербайджан, взяли на себя обязательство проводить выборы согласно правовой системе страны.

    "По итогам наблюдения мы опубликуем предварительный доклад и 8 недель спустя дадим  свою заключительную оценку, рекомендацию", - заявила глава миссии.

    По ее словам, юридическая часть, освещение в СМИ и  ход предвыборной кампании являются приоритетными вопросами наблюдения.

    Она отметила, что наблюдение миссии охватит все регионы страны.

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