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    Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ наблюдает за президентскими выборами в Азербайджане

    Кориен Йонкер ознакомилась с условиями, созданными на участке, ходом голосования© Report/ Firi Salim

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/  Руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер наблюдает за президентскими выборами в Азербайджане.

    Как сообщает Report, К. Йонкер посетила избирательный участок №13 Насими-Сабаильского избирательного округа №23, находящегося в  23-ей средней школе Баку. Она ознакомилась с условиями, созданными на участке, а также ходом голосования.

    Далее она продолжит наблюдение на ряде избирательных участков Баку.

    Напомним, в состав наблюдательной  миссии БДИПЧ ОБСЕ входят 28 долгосрочных и 220 краткосрочных наблюдателей. 

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