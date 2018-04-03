Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: Избирательная кампания в Азербайджане проходит спокойно

© Report/ Firi Salim

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Предвыборная кампания в Азербайджане в целом проходит очень спокойно".

Об этом в интервью информационному агентству Report заявила руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

"Предвыборная кампания началась в стране 19 марта, и она продлится только 22 дня. Можно сказать, что пока кампания проходит спокойно. Проводятся митинги в поддержку кандидатов, мы можем видеть это как в Баку, так и в регионах, где работают наши долгосрочные наблюдатели. В основном, это митинги, организованные правящей партией. Партия Единого народного фронта Азербайджана также провела один митинг. На данный момент, кампания, в целом, очень спокойная, но она еще не завершилась. Давайте подождем и посмотрим, как будет дальше", - заявила Report глава миссии.

Кориен Йонкер также рассказала о составе миссии, которую она возглавляет:

"Основная группа - это 11 человек, находится в Баку, а долгосрочные наблюдатели - 28, всего 14 команд, работают по всей стране. Они проводят анализ предвыборного периода, включая избирательную кампанию. В день выборов в стране в рамках БДИПЧ будут работать 220 краткосрочных наблюдателей. Кроме того, к нам присоединятся 93 наблюдателя от парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы. Мы вместе с ними будем наблюдать за ходом голосования и подсчета голосов, их наблюдение охватит все регионы страны. Это часть нашей методологии. Если мы исключим определенные ее части, то не сможем получить полного представления о выборах, и, как следствие, не выполним работу надлежащим образом".

По словам главы миссии БДИПЧ ОБСЕ , находясь в стране, наблюдатели намерены встретиться со всеми кандидатами:

"Это наши намерения, потому что из-за праздника Новруз пока это было сложно, но мы планируем провести встречи со всеми кандидатами, представителями политических партий, избирательными комиссиями - как с ЦИК-ом, так и на уровне избирательных округов, гражданским обществом, средствами массовой информации, оппозиционными партиями,представителями дипломатического сообщества".

"Все эти встречи нам необходимы для того, чтобы иметь возможность всесторонне осветить выборы. Я это называю 360-градусным наблюдением, мы всесторонне, с разных ракурсов рассматриваем избирательную деятельность, чтобы в итоге получить целостную картину", - заявила глава миссии.

Кориен Йонкер сообщила, что это ее седьмая миссия в качестве главы миссии БДИПЧ. До нынешних выборов в Азербайджане она возглавляла миссии БДИПЧ ОБСЕ в Грузии, Казахстане, дважды в Кыргызстане, Сербии, Боснии и Герцеговине.

"До начала работы в БДИПЧ я была политиком, депутатом в парламенте Нидерландов, а также являлась членом ПАСЕ", - добавила она.

Комментируя вопрос о специфике наблюдения за выборами в этих странах, и чем они отличаются, Кориен Йонкер заявила: "Все страны разные, в них разные политические условия, разная политическая культура, так что сравнивать их очень сложно.

На протяжении многих лет БДИПЧ выработало очень четкую методику работы, стандартные процедуры того, как мы выполняем наши миссии. Только проведя тщательную работу, все время придерживаясь нашей методологии, мы можем сделать правильные наблюдения в Баку и в регионах. На следующий день после выборов в предварительном заключении мы сможем дать надлежащую оценку и сделать выводы о том, каким был избирательный период".

Кориен Йонкер отметила, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила к работе с 9 марта и будет находиться в стране до 24 апреля, чтобы иметь возможность наблюдать за всем процессом выборов.