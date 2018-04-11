Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: Итоговый отчет по выборам в Азербайджане будет готов в течение двух месяцев

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "12 апреля на пресс-конференции мы выступим с предварительным заключением по итогам наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. Итоговый отчет, который будет содержать рекомендации для правительства Азербайджана, будет готов в течение двух месяцев".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

Она напомнила, что 28 долгосрочных наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ прибыли в страну 9 марта для наблюдения за предвыборным процессом. В день выборов наблюдение осуществляют 350 международных наблюдателей для максимального охвата всех регионов страны.

"Наблюдение одного участка не дает полной картины", - отметила она.

К. Йонкер подчеркнула, что БДИПЧ ОБСЕ работает по одной методологии:

"Это необходимо чтобы гарантировать единый подход к мониторингу всех избирательных процессов во всех странах-членах ОБСЕ".

По ее словам, миссия не проводит параллелей с другими выборами:

"Наша цель осветить предвыборный процесс со всех ракурсов".