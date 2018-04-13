Глава Дагестана поздравил президента Ильхама Алиева с победой на выборах

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на президентских выборах.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики.

Результаты голосования показали высокое доверие азербайджанского народа и поддержку проводимой Вами работы, направленной на динамичное развитие страны и рост социального благополучия граждан.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, достижения новых вершин в реализации намеченных планов, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания".