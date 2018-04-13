 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава Дагестана поздравил президента Ильхама Алиева с победой на выборах

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на президентских выборах.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики.

    Результаты голосования показали высокое доверие азербайджанского народа и поддержку проводимой Вами работы, направленной на динамичное развитие страны и рост социального благополучия граждан.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, достижения новых вершин в реализации намеченных планов, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi