Глава ЦИК Азербайджана: Наивно говорить об отсутствии попыток вмешательства в президентские выборы

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "Было бы наивно говорить об отсутствии попыток вмешательства в президентские выборы в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в интервью РИА Новости.

"Если сказать, что не было попыток вмешательства, это будет выглядеть, мягко говоря, наивно… С большим сожалением констатируем, что попытки, желания вмешательства стали реальностью сегодняшнего мира, если не нормой", - заявил Мазахир Панахов.

При этом он посоветовал "даже не стараться" тем, кто попытается вмешаться в процесс выборов. Панахов отметил, что в предыдущие годы такие попытки не увенчались успехом, так как "у них отсутствовала социальная база, которая является серьезным фактором".

Он отметил, что ЦИК не зафиксировала серьезных нарушений в ходе предвыборной кампании.

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.