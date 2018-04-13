Глава Албании поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Республики Албания Илир Мета направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Поздравляю Вас с убедительной победой, переизбранием президентом Азербайджанской Республики с очень большой общественной поддержкой. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности и дальнейшем развитии дружественного Азербайджана.

Выражаю твердую уверенность в том, что в период Вашего нового мандата тесные дружеские отношения между нашими странами и народами, в частности, в экономической и торговой сферах, еще более укрепятся и интенсифицируются. Уверен, что сотрудничество между нашими странами при поддержке, оказываемой правительством Азербайджана и лично Вами реализации таких крупных проектов, как газопроводы TAP и İAP, и возможностям газификации Албании в будущем, будут расширяться и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы еще раз выразить желание пригласить Вас посетить с государственным визитом Албанию. Верю, что этот визит внесет еще более весомый вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Албанией и Азербайджаном.

Желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному Азербайджану и его народу – еще более стремительного развития и благосостояния.

Господин президент, прошу принять мое высочайшее почтение".