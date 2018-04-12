Германский депутат: Женщины играют активную роль в политической жизни Азербайджана

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские женщины приняли активное участие на президентских выборах, в том числе и в качестве наблюдателей от оппозиционных партий.

Как передает Report, об этом заявил депутат парламента от Национал-демократической партии Германии Удо Фойгт на круглом столе, посвященном итогам президентских выборов в Азербайджане.

"Мы в составе делегации посетили семь избирательных участков, где я удостоверился в открытости азербайджанского народа. Поразило большое количество женщин на избирательных участках, в том числе и в качестве наблюдателей, которые зачастую представляли оппозиционные партии", - заявил он.

По его словам, очень много женщин в Азербайджане принимают активную роль в политике страны.

Он отметил, что выборы в Азербайджане прошли прозрачно и открыто.

Парламентарий также рассказал, что его с Азербайджаном связывает интересная история.

"Мой отец в 1945-1949 годах был военнопленным в Баку и был расположен у бакинского порта. Отец умер в 2001 году, он всегда рассказывал о дружелюбии азербайджанского народа и отсутствии ненависти к немцам", - отметил У.Фойгт.