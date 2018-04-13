Генсек: Тюркский мир высоко оценивает усилия президента Азербайджана по укреплению интеграции тюркских народов

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Совет сотрудничества тюркоязычных государства (Тюркский совет) поздравил Ильхама Алиева по случаю переизбрания его на пост президента Азербайджана, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

В своем обращении генеральный секретарь организации Рамиль Гасанов поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, прошедших в республике 11 апреля.

"Я хотел бы высказать мои наилучшие пожелания в связи с убедительной победой президента Ильхама Алиева на последних выборах - это воплощение его высокой политической власти и подтверждения заслуг в установлении высочайшей внешней политики и проведении беспрецедентных социально-экономических реформ в стране", - говорится в заявлении.

Наряду с этим отмечается, что "тюркский мир высоко оценивает усилия И.Алиева по укреплению интеграции тюркских народов и существующих братских отношений между тюркоязычными государствами".

Отметим, что в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государства, созданный в Нахчивани 3 октября 2009 года, входят Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Цель межправительственной организации - развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами.