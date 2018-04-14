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    Генcек Совета Европы поздравил президента Ильхама Алиева: Я намерен тесно сотрудничать с Вами

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Пользуясь случаем, поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

    Намерен тесно работать с Вами в сфере обеспечения в Азербайджане преимущества стандартов прав человека, демократии и верховенства закона, основанных на Европейской конвенции по правам человека".

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