Генcек Совета Европы поздравил президента Ильхама Алиева: Я намерен тесно сотрудничать с Вами

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Намерен тесно работать с Вами в сфере обеспечения в Азербайджане преимущества стандартов прав человека, демократии и верховенства закона, основанных на Европейской конвенции по правам человека".