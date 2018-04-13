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    Евросоюз распространил заявление в связи с выборами в Азербайджане

    ЕС надеется на продолжение диалога и тесного сотрудничества с Азербайджаном

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Европейский Союз надеется на продолжение диалога и тесного сотрудничества с Азербайджаном в течение нового срока полномочий президента на благо народа Азербайджана и отношений между ЕС и Азербайджаном". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

    "Президентские выборы состоялись в Азербайджанской Республике 11 апреля 2018 года. Президент Ильхам Алиев был переизбран на четвертый срок полномочий", - говорится в заявлении.

    В качестве конструктивного шага в заявлении отмечается, что "власти Азербайджана проявили позитивное отношение к международным наблюдателям, которые смогли свободно осуществлять свою деятельность". Европейская служба внешних связей также выразила надежду, что азербайджанская сторона примет во внимание рекомендации БДИПЧ ОБСЕ в отношении этих и предыдущих выборов, и  ЕС готов помочь в этом процессе.

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