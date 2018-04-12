Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с его победой на выборах, сообщает Report со ссылкой на "Авеста".

"Мне доставляет истинное удовольствие направить Вам самые искренние поздравления в связи с Вашей убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики. Народ Азербайджана своим волеизъявлением ещё раз продемонстрировал своё высокое доверие проводимой под Вашим руководством политике, направленной на устойчивое процветание страны и укрепление её авторитета на международной арене", - говорится в поздравительной телеграмме.

Э.Рахмон подчеркнул, что Азербайджан добился значительных успехов в социально-экономическом развитии благодаря "многолетнему упорному труду и усилиям" Ильхама Алиева.

Он также выразил убеждение, что таджикско-азербайджанское взаимодействие получит новое развитие в интересах двух стран.

"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо дружественного народа Азербайджана", - подчеркнул Э.Рахмон.